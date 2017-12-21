США отправят «стрекозу» на Титан

НАСА планирует отправить аппарат DragonFly (стрекоза) для поисков жизни на спутник Сатурна – Титан.

По словам ученых, аппарат будет снабжен ядерной энергетической установкой, ресурса которой хватит на много лет. Кроме того, благодаря восьми мощным пропеллерам, он сможет летать в атмосфере Титана и собирать образцы с разных точек планет.

Для этой работы DragonFly снабдят набором метеодатчиков, сейсмометром, гамма- и нейтронный спектрометрами, дрелью, анализаторами грунта и другими инструментами.

Предполагается, что аппарат отправят к Титану в 2025 году. Планеты он достигнет к 2034 году и проработает на ее поверхности несколько лет, передает РИА «Новости».

В НАСА считают Титан уникальной планетой, поскольку он обладает атмосферой, сложным климатом, а также озерами и морями из углеводородов. Ученые хотят проверить, может ли там существовать какая-либо форма жизни.

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