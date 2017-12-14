США отправят киберсолдат в зоны боевых действий

США отправят в зоны боевых действий специалистов по борьбе с киберугрозами, заявил полковник Уильям Хартман.

По его словам, киберсолдаты будут внедрены в подразделения пехоты сроком на полгода, а их участие в операциях будет происходить по необходимости.

Полковник Роберт Райан в свою очередь пояснил, что кибервойска призваны оказывать влияние на конфликтную сторону с помощью установления «контроля и путаницы».

Ранее Конгресс США проголосовал за создание агентства по кибербезопасности в стране, сообщает «Экономика сегодня».

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