США отправляют на Ближний Восток авианосец «Гарри Трумэн»

Атомный авианосец, сопровождаемый ракетным крейсером и четырьмя эсминцами, направится в регион для патрулирования в ближайшее время.

Эскадра будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США – в западной части Индийского океана и Персидском заливе, а также в Средиземном море.

В командовании флотом отмечают, что поход является плановым. Как долго он продлится, не уточняется. При этом в ВМС США подчеркнули, что ударная группа направляется в регион для обеспечения безопасности на море, передает ТАСС.

В настоящее время в Средиземном море, примерно в 100 километрах от сирийского города Тартус находится американский эсминец «Дональд Кук» сопровождаемый французским фрегатом. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в течение суток примет решение о возможном применении силы в отношении сирийских властей.