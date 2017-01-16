В отправленных на реставрацию златокрылых грифонах в Петербурге обнаружился клад

Художники, приступившие к реставрации златокрылых грифонов, демонтированных с Банковского моста в Санкт-Петербурге, обнаружили внутри одной из скульптур клад.

Российские, советские и зарубежные монеты горстями вынимали из лапы композиции. В числе прочего попадались и записки. Одна из них гласит: «Любимый грифон, прошу у тебя здоровья для всех моих близких. Пусть в мире в мире будет много улыбок».

- Записки с личными данными сохранятся в тайне. А наиболее интересные, и те, по которым невозможно вычислить автора, передадут в музей и представят на всеобщее обозрение, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Ксения Черепанова.

Предполагается, что на канал Грибоедова статуи вернутся лишь к чемпионату мира по футболу – в 2018 году.