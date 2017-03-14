ДНР отправила пробную партию угля в Россию
Первая партия угля, состоящая из 95 вагонов, отправилась из ДНР в Россию, сказал глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.
Он уточнил, что это пробная партия, однако не сообщил какой именно уголь был отправлен на экспорт в РФ.
«Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию», - цитирует «Интерфакс» слова Захарченко.
Он подчеркнул, что процесс займет до трех месяцев, так как есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации. Угольные шахты, расположенные на территории Донбасса, ранее прекратили поставки угля на Украину.
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