Суд отправил в СИЗО стрелка с фабрики «Меньшевик»
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов арестован по решению Пресненского суда Москвы.
Об аресте Аверьянова ходатайствовало следствие. Избранная ему мера пресечения будет действовать до 27 февраля 2018 года, передает РИА «Новости».
Накануне у арестованного произошел конфликт с действующим руководством предприятия, который перерос в стрельбу. В результате погиб один человек – охранник, который пытался выбить оружие из рук предпринимателя. Аверьянову предъявлено обвинение по ст.105 УК РФ («Убийство»).
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