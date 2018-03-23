Суд отправил Надежду Савченко под арест
Шевченковский районный суд Киева избрал депутату Верховной рады Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно постановлению суда, в СИЗО парламентарий пробудет до 20 мая, передает ТАСС. Защита Савченко намерена обжаловать ее арест.
Ранее сама депутат назвала возбужденное в отношении нее уголовное дело политически мотивированным.
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