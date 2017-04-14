Суд отправил экс-главу Марий Эл под арест

Басманный суд Москвы избрал бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Под арестом экс-чиновник пробудет до 12 июня, сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. При этом он отказал Маркелову в домашнем аресте, о котором он просил, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Экс-глава республики обвиняется в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. Свою вину он не признает.