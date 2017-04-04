Суд отправил бывшего главу Удмуртии под арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-главы Удмуртии Александра Соловьева.

«Суд постановил… избрать в отношении Соловьева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 июня», - цитирует ТАСС судью Артура Карпова.

Соловьев обвиняется в получении взятки общей суммой более 140 миллионов рублей от подрядчиков по строительству мостов. Обвинения в свой адрес он отрицает.

Следствие ходатайствовало о его аресте, опасаясь, что бывший чиновник скроется за границей или окажет давление на свидетелей и других фигурантов уголовного дела.