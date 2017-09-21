Суд отправил под арест троих православных активистов
Хамовнический суд Москвы вынес постановления о заключении под стражу троих участников общественного движения «Христианское государство».
Под арест отправлены брат лидера организации Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Монталуц. Об избрании меры пресечения ходатайствовало следствие, передает РИА «Новости».
Все трое признали свою вину в поджогах автомобилей из-за фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога).
Ранее сообщалось, что лидер движения Александр Калинин задержан полицией.
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