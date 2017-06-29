Суд отправил под арест подозреваемого в гибели байкера

Никулинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу студенту МГИМО Аркадию Смелову, который считается виновным в совершении ДТП, ставшего причиной гибели байкера.

Под арестом студент пробудет до 26 августа, сообщает РИА «Новости». Мера пресечения была избрана по ходатайству следствия.

Согласно сообщениям СМИ, решения суда ожидали несколько десятков байкеров.

Инцидент произошел в начале недели на Кутузовском проспекте. Автомобиль «Мерседес», которым управлял нетревзый Смелов, на большой скорости сбил мотоциклиста. Водитель скрылся с места происшествия, однако его вскоре задержали, поскольку он попал в еще одну аварию.