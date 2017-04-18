Суд отправил под арест подозреваемого в организации теракта в Петербурге
Басманный суд Москвы избрал Аброру Азимову, подозреваемому в организации теракта в петербургском метро, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Об аресте Азимова ходатайствовал следователь. Он пояснил, что, оставаясь на свободе, фигурант дела о взрыве может скрыться от расследования, уничтожить улики и договориться с пока еще не установленными соучастниками.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей Азимов будет находиться до 3 июня, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Азимов признал свою вину. Однако при этом он заявил, что не осознавал свое участие в террористической деятельности.
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