ЦБ РФ отозвал лицензию у черкесского банка «Развитие»

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности и назначении временной администрации в банке «Развитие» (город Черкесск).

Известно, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате капитал банка упал ниже двух процентов. С 10 октября в банке назначена временная администрация.

Банк «Развитие» являлся участником системы страхования вкладов. В банковской системе РФ организация занимала 238 место.