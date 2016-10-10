ЦБ РФ отозвал лицензию у черкесского банка «Развитие»
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности и назначении временной администрации в банке «Развитие» (город Черкесск).
Известно, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате капитал банка упал ниже двух процентов. С 10 октября в банке назначена временная администрация.
Банк «Развитие» являлся участником системы страхования вкладов. В банковской системе РФ организация занимала 238 место.
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