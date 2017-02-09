ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Енисей»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей», говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Кроме того, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, сообщает «Национальная служба новостей».

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