ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Енисей»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей», говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Кроме того, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, сообщает «Национальная служба новостей».