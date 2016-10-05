ЦБ РФ отозвал лицензию у «АйМаниБанка»
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в «АйМаниБанке», зарегистрированном в городе Москве.
Соответствующее решение было принято из-за снижения капитала орагнизации ниже минимального значения уставного капитала. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
«АйМаниБанк» являлся участником системы страхования вкладов. В банковской системе РФ он занимал 150 место.
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