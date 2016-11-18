ЦБ отозвал лицензии сразу у трех банков

Московски «ОЛМА-банк» и банк «Метрополь», а также у подмосковный «Национальный залоговый банк» лишились лицензий на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Решение об отзыве лицензии у «НЗБанка» было принято с связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность. Организация многократно нарушала законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

«ОЛМА-банк» также многократно нарушал законодательство, допустив снижение размера капитала ниже уровня, установленного действующими правилами.

Рискованная денежная политика банка «Метрополь» поставила кредитную организацию на грань банкротства. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, сообщает «РИА Новости».