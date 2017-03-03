ЦБ РФ отозвал лицензии у двух казанских банков
Казанский «Анкор банк сбережений» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.
Крупнейшим акционером «Анкор банка» является известный предприниматель Андрей Коркунов. Среди других акционеров – сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова Антон.
Кроме того, лицензия отозвана у казанского Татфондбанка, занимающего 42-е место среди российских банков, сообщает «Экономика сегодня».
По данным регулятора, банки не соблюдали требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность.
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