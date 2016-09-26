ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

Банк России принял решение об отзыве лицензии и назначении временной администрации в «Центркомбанке» и «Военно-Промышленном Банке».

«Военно-Промышленный Банк» (ВПБ) находился на 89 месте в банковской системе РФ. Отзыв лицензии у этой организации связан с полной утратой ее собственного капитала. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган. «Центркомбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Обе организации являлись участниками системы страхования вкладов. По величине активов Центркомбанк занимал 206 место в банковской системе Российской Федерации.

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