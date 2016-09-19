ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России утром 19 сентября отозвал лицензии на право банковской деятельности у Регионального коммерческого банка (Ульяновская область) и КБ "Росинтербанк" (Москва), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на регулятора.

Как сообщается в официальном сообщении ЦБ РФ, Региональный коммерческий банк "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", так как предоставлял недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Центробанк не устроила проводимая РКБ высокорискованная кредитная политика.

Лишенный лицензии Региональный коммерческий банк был включен в систему стрпхования вкладов. Информация по "Росинтербанку" уточняется.