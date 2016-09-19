ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России утром 19 сентября отозвал лицензии на право банковской деятельности у Регионального коммерческого банка (Ульяновская область) и КБ "Росинтербанк" (Москва), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на регулятора.

Как сообщается в официальном сообщении ЦБ РФ, Региональный коммерческий банк "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", так как предоставлял недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Центробанк не устроила проводимая РКБ высокорискованная кредитная политика.

Лишенный лицензии Региональный коммерческий банк был включен в систему стрпхования вкладов. Информация по "Росинтербанку" уточняется.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Швеция заговорила о секретной угрозе со стороны России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО