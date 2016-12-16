ЦБ РФ отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у девяти страховых компаний и брокеров, говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что «Национальная страховая группа» не сможет осуществлять деятельность по «страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта», «страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Страховая компания «Селена» лишилась лицензии на осуществление страхования. «Независимость» и «Страховое общество ЖАСО» не смогут больше страховать и перестраховать, у «СК Благосостояние общее страхование» ЦБ РФ отнял лицензию на осуществление страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«Страховая брокерская компания «Альтернатива» и «Страховой брокер МИРТ» лишились лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, «Страховой брокер ВПБ» и «Страховой брокер «КНТ» лишились лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, сообщает ТАСС.