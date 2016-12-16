ЦБ РФ отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у девяти страховых компаний и брокеров, говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что «Национальная страховая группа» не сможет осуществлять деятельность по «страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта», «страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Страховая компания «Селена» лишилась лицензии на осуществление страхования. «Независимость» и «Страховое общество ЖАСО» не смогут больше страховать и перестраховать, у «СК Благосостояние общее страхование» ЦБ РФ отнял лицензию на осуществление страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«Страховая брокерская компания «Альтернатива» и «Страховой брокер МИРТ» лишились лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, «Страховой брокер ВПБ» и «Страховой брокер «КНТ» лишились лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО