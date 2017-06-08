В США отобраны кандидаты для полета на Марс
NASA отобрало 12 человек, которые войдут в состав экспедиции на Марс.
В их числе семеро мужчин и пять женщин. Кандидатуры астронавтов были выбраны из более чем 18 тысяч претендентов, сообщает Nation News.
Их подготовка начнется уже в августе. Астронавтам предстоят полеты на Международную космическую станцию (МКС), за пределы околоземной и лунной орбиты.
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