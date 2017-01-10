Отобранные у журналистов материалы о крушении МН17 изучит полиция Нидерландов

Материалы расследования, проведенного независимыми журналистами Стефаном Беком и Михелом Спеккерсом на месте крушения пассажирского Boeing МН17 летом 2014 года, будут изучены голландской полицией.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель прокуратуры Нидерландов Вим де Бран.

Ранее Михел Спеккерс в беседе с корреспондентом агентства рассказал, что привез из Донбасса в Нидерланды обломки самолета, а также фрагмент кости, возможно, одной из жертв трагедии.

- Я хотел провести расследование здесь, - подчеркнул журналист, добавив, что не может с уверенностью сказать, была ли это человеческая кость или нет. - Я не знаю, я не могу это подтвердить. Но когда полиция конфисковала материалы, там были эксперты-криминалисты, которые решили забрать кость для исследования.

Ранее сообщалось, что Стефан Бек и Михел Спеккерс провели в Донбассе девять дней в конце декабря - начале января, где изучали общую политическую обстановку, а также побывали на месте крушения. Они вернулись в Нидерланды 7 января и были задержаны правоохранительными органами в аэропорту. У журналистов изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки.

В голландской прокуратуре пояснили свои действия опасениями в том, что журналисты откажутся добровольно передавать материалы следствию.

Голландский суд по требованию Союза журналистов Нидерландов закрыл полиции доступ к данным, собранным корреспондентами в Донбассе, однако к тому времени материалы уже несколько часов находились в распоряжении правоохранительных органов страны.

Пассажирский самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения ДНР обвинили в случившемся друг друга.