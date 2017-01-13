США не относят действия РФ в Сирии к военным преступлениям

Администрация президента США Барака Обамы осуждает действия России в Сирии, но не относит их к военным преступлениям. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

«Насколько мне известно, мы не делали таких выводов», — цитирует его RT.

Тонер отметил, что для таких обвинений необходимы веские доказательства и проведение расследования с соблюдением всех юридических формальностей.