В отношении Марка Цукерберга в Германии начато расследование

В прокуратуре Мюнхена проводят проверку деятельности основателя Facebook Марка Цукерберга. Его подозревают в ФРГ в пособничестве разжигания национальной розни.

Заявление на Цукерберга написал адвокат, живущий в Вюрцбурге, сообщает издание РГ. Соцсеть Facebook обвиняют в бездействии при распространении в соцсети призывов к убийству, угроз применения насилия и других правонарушениях.



В заявлении также фигурируют исполнительный директор компании Шерил Сэндберг, лоббист интересов в Европе Ричард Аллен и его коллега в Берлине Ева-Мария Киршзипер. ФРГ неоднократно подавала заявления к Facebook по поводу нарушений, однако компания никак не реагировала на них.