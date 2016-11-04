В отношении Марка Цукерберга в Германии начато расследование
В прокуратуре Мюнхена проводят проверку деятельности основателя Facebook Марка Цукерберга. Его подозревают в ФРГ в пособничестве разжигания национальной розни.
Заявление на Цукерберга написал адвокат, живущий в Вюрцбурге, сообщает издание РГ. Соцсеть Facebook обвиняют в бездействии при распространении в соцсети призывов к убийству, угроз применения насилия и других правонарушениях.
В заявлении также фигурируют исполнительный директор компании Шерил Сэндберг, лоббист интересов в Европе Ричард Аллен и его коллега в Берлине Ева-Мария Киршзипер. ФРГ неоднократно подавала заявления к Facebook по поводу нарушений, однако компания никак не реагировала на них.
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