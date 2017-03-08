В отношении латвийского мэра начали проверку из-за общения на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии инициировал проверку в отношении мэра города Вентспилса Айвара Лембергса из-за использования в общении русского языка.

По данным портала Mixnews, в конце февраля градоначальник перед подписанием договора с Рижским русским театром имени Михаила Чехова о сотрудничестве, несколько минут говорил общался со зрителями на русском языке. Позднее он объяснил это тем, что публика в зале была в большинстве своем русскоязычная.

Замглавы центра Ингрида Берзиня заявила, что после проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения. Она также добавила, что в случае организации каких-либо мероприятий государством или органами самоуправления, рабочим языком является латышский.

Ранее ЦГЯ начал административное производство в отношении мэра Риги Нила Ушакова за использование им русского языка в общении со школьниками.