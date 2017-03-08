В отношении латвийского мэра начали проверку из-за общения на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии инициировал проверку в отношении мэра города Вентспилса Айвара Лембергса из-за использования в общении русского языка.

По данным портала Mixnews, в конце февраля градоначальник перед подписанием договора с Рижским русским театром имени Михаила Чехова о сотрудничестве, несколько минут говорил общался со зрителями на русском языке. Позднее он объяснил это тем, что публика в зале была в большинстве своем русскоязычная.

Замглавы центра Ингрида Берзиня заявила, что после проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения. Она также добавила, что в случае организации каких-либо мероприятий государством или органами самоуправления, рабочим языком является латышский.

Ранее ЦГЯ начал административное производство в отношении мэра Риги Нила Ушакова за использование им русского языка в общении со школьниками.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Глава правительства РФ утвердил национальную стратегию в интересах женщин

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО