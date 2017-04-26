В отношении авиакомпании «Победа» возбуждено административное дело

Против «Победы» возбуждено дело об административном правонарушении из-за отказа авиакомпании перевозить ребенка с ДЦП.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел 15 апреля. Женщине с больным ребенком отказали в регистрации на рейс Москва-Екатеринбург. При этом компания сослалась на овербукинг.

Прокуратура в ходе проверки установила, что отказ был необоснованным. В связи с этим гендиректору «Победы» направлено представление об устранении нарушений закона.