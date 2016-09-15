В отношение Москвина возбудили еще одно уголовное дело

В отношении генерального директора типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина возбудили новое уголовное дело. Сейчас он проходит по делу о нарушении требований пожарной безопасности. Его также подозревают в организации незаконной миграции, об этом сообщает ТВ Центр со ссылкой на СМИ

Пожар на одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошел утром 27 августа. Он распространился по всей площади четырехэтажного здания. При пожаре погибли 17 человек.

Гендиректор Москвин и главный инженер типографии Антон Яцков были объявлены в розыск. Им было предъявлено обвинение по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Оба обвиняемых прибыли в следственные органы самостоятельно, однако вину признал только Москвин. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.