ВСУ «отметили» трехлетнюю годовщину майдана артобстрелом территории ДНР

Вооруженные силы Украины с утра начали минометный обстрел окраин Донецка и крупных населенных пунктов самопровозглашенной ДНР, используются также штатное вооружение бронетехники и гранатометы.

«С утра и в течение всего дня украинская армия обстреливала из минометов район Ясиноватой, поселок Трудовские на западе Донецка, села Ленинское и Коминтерново Новоазовского района», - передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Киев 20 и 21 февраля срывал договоренности об отводе вооружений, которые были достигнуты в Минске 15 февраля, сообщили ранее в оперативном командовании ДНР. В связи с этим данный процесс был отложен как минимум до 22 февраля, сообщает ТАСС.