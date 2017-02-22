ВСУ «отметили» трехлетнюю годовщину майдана артобстрелом территории ДНР
Вооруженные силы Украины с утра начали минометный обстрел окраин Донецка и крупных населенных пунктов самопровозглашенной ДНР, используются также штатное вооружение бронетехники и гранатометы.
«С утра и в течение всего дня украинская армия обстреливала из минометов район Ясиноватой, поселок Трудовские на западе Донецка, села Ленинское и Коминтерново Новоазовского района», - передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
Киев 20 и 21 февраля срывал договоренности об отводе вооружений, которые были достигнуты в Минске 15 февраля, сообщили ранее в оперативном командовании ДНР. В связи с этим данный процесс был отложен как минимум до 22 февраля, сообщает ТАСС.
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