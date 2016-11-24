В ДНР отметили двукратное увеличение числа обстрелов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в два раза увеличили число обстрелов Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Обстановка в Донецкой народной республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики 1161 раз нарушили режим прекращения огня. Каратели выпустили 91 артиллерийский снаряд калибрами 152 и 122 мм, 234 мины калибрами 120 и 82 мм, и произвели шесть танковых выстрелов, – цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя силовых структур ДНР, под огнем ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, город Докучаевск, села Васильевка, Веселое, Крутая Балка Ясиноватского района, а также населенные пункты Саханка и Ленинское на юге страны.

- В результате обстрелов со стороны украинских силовиков огнестрельное ранение получил житель населенного пункта Крутая Балка (в пригороде Ясиноватой) 1958 года рождения, — добавил Басурин.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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