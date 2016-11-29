МВФ отметил переход российской экономики к устойчивому росту
Международный валютный фонд констатировал, что российская экономика выдержала двойной удар из-за снижения цен на нефть и введения санкций и переходит к устойчивому росту.
К такому выводу пришла миссия МВФ во главе с Эрнесто Рамиресом Риго, работавшая в Москве с 14 по 18 ноября, - сообщает ТАСС.
Информация для печати по итогам миссии МВФ распространено в Вашингтоне пресс-службой фонда.
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