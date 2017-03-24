В США отменили слушания о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы

Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес отменил слушания о возможном вмешательстве России в выборы в США, запланированные ранее на 28 марта, сообщил член комитета, демократ Адам Щифф.

По его словам, Нуньес совершил ошибку, отменив слушания.

Отмечается, что в слушаниях должны были принимать участие экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-глава Минюста США Салли Йейтс, сообщает «Интерфакс».