ВС РФ отменил снятие судимости с экс-главкома сухопутных войск

Верховный суд России удовлетворил кассационное представление Главной военной прокуратуры и отменил досрочное снятие судимости с бывшего главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Владимира Чиркина.

В суде пояснили, что дело генерала возвращено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, сообщает ТАСС.

В августе прошлого года Чиркина приговорили к пяти года колонии строгого режима за получение взятки в размере 20 тысяч долларов. Позднее он добился переквалификации обвинения на мошенничество. Реальный срок заключения ему был заменен штрафом в 90 тысяч рублей. Кроме того, генералу вернули звание и награды.

После этого Чиркин обратился в суд с ходатайством о снятии судимости, которое суд удовлетворил. В прокуратуре против этого возражали, поскольку генерал может вернуться на службу, хотя дополнительное наказание предусматривало соответствующий запрет сроком на пять лет.