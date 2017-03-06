Суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец

Курганский областной суд отменил приговор бывшей воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, осужденной за распространение порнографии.

В ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что Чудновец выйдет на свободу после того, как будет получено решение суда.

Адвокат экс-воспитательницы, в свою очередь, заявил, что курьер суда уже отправился в ИК-6 города Нижнего Тагила. Он предположил, что Чудновец может быть освобождена уже сегодня, передает РИА «Новости».

Бывшая сотрудница детского сада была приговорена к полугоду лишения свободы за то, что разместила на своей странице в соцсети видеоролик, запечатлевший издевательства над трехлетним ребенком. Чудновец утверждала, что сделала это с целью привлечения внимания общественности к данному происшествию.

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