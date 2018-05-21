Суд отменил арест защитника русских школ в Латвии

Рижский окружной суд отменил арест защитника русских школ Владимира Линдермана, написала активистка Оксана Челышева на своей странице в социальной сети Facebook.

Он был задержан после Вселатвийского родительского собрания в Риге, в ходе которого выразил несогласие с переводом школьного образования на латышский язык.

Линдерман был арестован по обвинению в «преступлениях против государства» вместе с еще одним противником реформы образования – Александром Гапоненко.

Ранее депутаты из всех стран Евросоюза поддержали сохранение русских школ в Латвии, сообщает «РИА Новости».