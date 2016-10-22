В ДНР отмечают резкое обострение конфликта на юге республики
Полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что резкое обострение конфликта с киевскими силовиками на юге региона будет рассматриваться на встрече Контактной группы в Минске.
- Ситуация там очень и очень острая, собирали экстренное заседание в формате видеоконференции. Вопрос (обострения на юге самопровозглашенной ДНР) сложный, будет подниматься в Минске. Украина делает все возможное, чтобы отвлечь внимание от своего нежелания отводить силы и средства в районе Станицы Луганской, - отметил Пушилин.
По его словам обострение на южном направлении линии соприкосновения и убийство Моторолы это «звенья одной цепи». Об этом сообщает Интерфакс.
Он добавил, что решать эти проблемы предстоит в Минске.
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