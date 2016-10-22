В ДНР отмечают резкое обострение конфликта на юге республики

Полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что резкое обострение конфликта с киевскими силовиками на юге региона будет рассматриваться на встрече Контактной группы в Минске.

- Ситуация там очень и очень острая, собирали экстренное заседание в формате видеоконференции. Вопрос (обострения на юге самопровозглашенной ДНР) сложный, будет подниматься в Минске. Украина делает все возможное, чтобы отвлечь внимание от своего нежелания отводить силы и средства в районе Станицы Луганской, - отметил Пушилин.

По его словам обострение на южном направлении линии соприкосновения и убийство Моторолы это «звенья одной цепи». Об этом сообщает Интерфакс.

Он добавил, что решать эти проблемы предстоит в Минске.