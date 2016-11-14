Открытую в Петербурге мемориальную доску адмиралу Колчаку залили черной краской
Мемориальную доску лидеру белогвардейцев адмиралу Александру Колчаку, открытую в Санкт-Петербурге, неизвестные закрасили черной краской из баллончика.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Фонтанка.Ру».
Доска была установлена 12 ноября на доме номер 3 по улице Большая Зеленина в Санкт-Петербурге, официальное ее открытие планируется 16 ноября.
Инициатором увековечивания памяти Колчака выступил мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое дело». Власти города в лице губернатора Георгия Полтавченко санкционировали установку мемориальной доски.
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