Открытую в Петербурге мемориальную доску адмиралу Колчаку залили черной краской

Мемориальную доску лидеру белогвардейцев адмиралу Александру Колчаку, открытую в Санкт-Петербурге, неизвестные закрасили черной краской из баллончика.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Фонтанка.Ру».

Доска была установлена 12 ноября на доме номер 3 по улице Большая Зеленина в Санкт-Петербурге, официальное ее открытие планируется 16 ноября.

Инициатором увековечивания памяти Колчака выступил мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое дело». Власти города в лице губернатора Георгия Полтавченко санкционировали установку мемориальной доски.