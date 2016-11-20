"Открытая Россия" опровергает данные об обысках
В "Открытой России" Михаила Ходорковского опровергли данные об обысках. Ранее "Новая газета" заявила, что в офисе организации проводятся следственные мероприятия.
"Открытая Россия" уточняет, что правоохранители проводят допросы сотрудников, сообщает издание "Ведомости". Мероприятие связано с «материнского» дела ЮКОСа, возбужденном еще в 2003 году. Речь идет о разбирательстве по приобретению акций компании.
– Допросы проводятся в связи с тем, что у следственной группы по вяло текущему "материнскому делу" появилось время для проверки той информации, которая ими была получена во время обыска в апреле прошлого года,– рассказали в "Открытой России".
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