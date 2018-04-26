Открыта вакансия мечты для путешественников

Авиакомпания WOW Air объявила об открытии двух вакансий, которые станут воплощением мечты для любителей путешествовать.

Главным условием к соискателю является переезд в Рейкьявик.

Работодатель готов предоставить успешному кандидату квартиру и автомобиль в столице Исландии, где и базируется офис авиакомпании.

В обязанности сотрудников будет входить составление путеводителя по 38 пунктам назначения, в которые летают самолеты авиакомпании.

В ходе работы необходимо будет посещать страны Европы и Северной Америки и публиковать фото и видео в Vlogs, Instagram и других социальных сетях, чтобы создать полную картину места своего пребывания. К

андидатам предлагают прислать видео о собственном городе. Чем интереснее оно получится, тем выше шанс получить работу мечты, сообщает «360».

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