В ЮАР открыт новый вид клещей, живущих на термитах

Ученые из Тюменского государственного университета открыли в ЮАР новый вид клещей, которые живут в термитниках.

Клещи питаются грибами, а расселяются, прикрепившись к телу термитов. Живут же они вместе с термитами в их гнездах, отмечает ТАСС.

По словам ученых, до настоящего времени клещи, обитающие в термитниках Южной Африки, оставались неизученными. Их обнаружили в африканской саванне в окрестностях города Блумфонтейн.