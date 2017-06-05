В ЮАР открыт новый вид клещей, живущих на термитах
Ученые из Тюменского государственного университета открыли в ЮАР новый вид клещей, которые живут в термитниках.
Клещи питаются грибами, а расселяются, прикрепившись к телу термитов. Живут же они вместе с термитами в их гнездах, отмечает ТАСС.
По словам ученых, до настоящего времени клещи, обитающие в термитниках Южной Африки, оставались неизученными. Их обнаружили в африканской саванне в окрестностях города Блумфонтейн.
Следующая новость В Пулково перехватили посылку с гранатами
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии