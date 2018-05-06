Открылся построенный к ЧМ стадион «Нижний Новгород»
В Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Мероприятие состоялось перед началом третьего тестового матча между нижегородским «Олимпийцем» и «ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, передает РИА «Новости».
«Сегодня мы официально открываем стадион «Нижний Новгород», такой же красивый и величественный, как наш город», - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Чемипионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
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