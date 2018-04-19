Открылся 40-й Московский кинофестиваль
В кинотеатре «Россия» открылся юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).
В ходе выступления на церемонии открытия министр культуры Владимир Мединский заявил, что огромное количество блестящих, ярких имён были открыты фестивалем.
Он также отметил небывалый подъем российского кино.
«Каждый второй зритель в этом году посмотрел российское кино, такого показателя не было никогда со времени Советского союза. Это результат работы наших мастеров, их вдохновения, продюсеров», - сказал министр.
Фильмом церемонии открытия ММКФ станет итальянская лента «Неаполь под пеленой».
ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира, сообщает «Интерфакс».
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