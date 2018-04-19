Открылся 40-й Московский кинофестиваль

В кинотеатре «Россия» открылся юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

В ходе выступления на церемонии открытия министр культуры Владимир Мединский заявил, что огромное количество блестящих, ярких имён были открыты фестивалем.

Он также отметил небывалый подъем российского кино.

«Каждый второй зритель в этом году посмотрел российское кино, такого показателя не было никогда со времени Советского союза. Это результат работы наших мастеров, их вдохновения, продюсеров», - сказал министр.

Фильмом церемонии открытия ММКФ станет итальянская лента «Неаполь под пеленой».

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира, сообщает «Интерфакс».