В США открыли университет без преподавателей
В Калифорнии открылся особенный вуз по изучению компьютерных технологий, в котором не будет ни одного преподавателя, а учить студентов будут их товарищи. Название вуза «42» было взято из научно-фантастического романа «Автостопом по галактике».
Так, в новом университете ряда тысячи человек будут изучать кодирование и программирование без помощи преподавателей. Поэтому стандартных лекций не будет - студенты будут делиться опытом друг с другом, делать общие проекты и проверять друг у друга работы, взаимодействуя в единой компьютерной сети,- сообщает «Экономика Сегодня».
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