В США открыли университет без преподавателей

В Калифорнии открылся особенный вуз по изучению компьютерных технологий, в котором не будет ни одного преподавателя, а учить студентов будут их товарищи. Название вуза «42» было взято из научно-фантастического романа «Автостопом по галактике».



Так, в новом университете ряда тысячи человек будут изучать кодирование и программирование без помощи преподавателей. Поэтому стандартных лекций не будет - студенты будут делиться опытом друг с другом, делать общие проекты и проверять друг у друга работы, взаимодействуя в единой компьютерной сети,- сообщает «Экономика Сегодня».

