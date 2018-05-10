В МО открыли мемориал детям войны и труженикам тыла

В подмосковном Одинцове установлен памятный камень в честь тех, кто помогал фронту и возрождал страну из руин после Победы.

Мемориал открывал глава района Андрей Иванов при участии ветеранов Великой Отечественной войны.

Памятный камень установлен в сквере на улице Маршала Неделина. Позднее здесь появится Аллея Славы, посвященная труженикам тыла и детям войны, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».