В МО открыли мемориал детям войны и труженикам тыла
В подмосковном Одинцове установлен памятный камень в честь тех, кто помогал фронту и возрождал страну из руин после Победы.
Мемориал открывал глава района Андрей Иванов при участии ветеранов Великой Отечественной войны.
Памятный камень установлен в сквере на улице Маршала Неделина. Позднее здесь появится Аллея Славы, посвященная труженикам тыла и детям войны, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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