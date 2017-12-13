Отключение воды за долги по «коммуналке» объявят вне закона
Отключение горячей воды за коммунальные долги может стать вне закона. Соответствующее предложение внесли на рассмотрение Госдумы депутаты фракции «Справедливая Россия».
Авторами законопроекта выступили руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов и глава комитета по ЖКХ Галина Хованская.
Они пояснили, что речь идет об услугах по водоотведению и отоплению, которые управляющая организация вправе лишать неплательщиков.
«И именно такую меру воздействия управляющие компании теперь чаще всего применяют в отношении граждан, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги. Но блокировка водоотведения создает бытовой дискомфорт не только для должника, но и для его соседей, у которых никаких долгов нет», - сказал парламентарий.
Кроме того, в судебной практике отключение водоотведения также признается неправомерными, отмечает «Интерфакс».
«Мы хотим защитить наших граждан от избыточных «коммунальных» санкций и будем настаивать на их законодательном запрете", - сказал Миронов.
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