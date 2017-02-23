ВТО отклонила жалобу РФ по торговому спору с Евросоюзом

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила поданную Россией апелляцию на свое решение о признании незаконным запрета на поставки свинины и свиноводческой продукции из ЕС.

В Еврокомиссии отметили, что апелляционный орган ВТО подтвердил незаконность запрета России и несоответствие его международным правилам торговли.

«Продукты ЕС из незараженных районов являются безопасными и, таким образом, нет необходимости в поддержании любой страной необоснованных ограничений на импорт», - цитирует «Интерфакс» сообщение Еврокомиссии.

Она призвала Россию отменить «неоправданные меры», чтобы европейские компании могли возобновить бизнес с российскими партнерами.