ВТО отклонила жалобу РФ по торговому спору с Евросоюзом
Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила поданную Россией апелляцию на свое решение о признании незаконным запрета на поставки свинины и свиноводческой продукции из ЕС.
В Еврокомиссии отметили, что апелляционный орган ВТО подтвердил незаконность запрета России и несоответствие его международным правилам торговли.
«Продукты ЕС из незараженных районов являются безопасными и, таким образом, нет необходимости в поддержании любой страной необоснованных ограничений на импорт», - цитирует «Интерфакс» сообщение Еврокомиссии.
Она призвала Россию отменить «неоправданные меры», чтобы европейские компании могли возобновить бизнес с российскими партнерами.
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