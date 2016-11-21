Суд отклонил ходатайство защиты хабаровских живодерок

Хабаровский краевой суд отказал в удовлетворении жалоб защиты двух девушек, обвиняемых в жестоком обращении с животными.

Адвокаты ходатайствовали об освобождении хабаровчанок из-под стражи, однако суд оставил избранную им меру пресечения без изменения. «Решения по обеим девушкам остались без изменений, они останутся под арестом», - рассказали в суде «Интерфаксу».

Двум несовершеннолетним жительницам Хабаровска предъявлено обвинение по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Предполагается, что их жертвами стали не менее 15 животных и птиц. Кроме того, они являются фигурантками дел по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).