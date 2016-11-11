Отказавшуюся снять никаб мусульманку оштрафовали на 30 тысяч евро в Италии

Решением суда итальянского города Порденоне 40-летняя мусульманка, отказавшаяся снять никаб в общественном месте, приговорена к штрафу в 30600 евро.

Женщина албанского происхождения, имеющая итальянское гражданство, пришла с закрытым лицом в здание муниципалитета городка Сан-Вито-аль-Тальяменто на заседание детского совета при мэрии, в котором принимал участие ее сын. На настоятельные просьбы мэра города снять никаб она ответила отказом и была задержана правоохранительными органами, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Messaggero Veneto.

Дело в отношении женщины, чье имя не называется, было открыто по статье итальянского закона, запрещающего использовать защитные шлемы или любые другие предметы, препятствующие распознаванию лица.

Судья Альберто Росси приговорил обвиняемую к штрафу в 600 евро и лишению свободы на четыре месяца, которые сразу же были заменены на крупный денежный штраф. Таким образом, за отказ снять никаб мусульманка должна будет заплатить 30 тысяч 600 евро.

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