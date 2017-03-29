Отказавшегося «кормить экономику РФ» латвийского депутата призвали не есть горячую пищу

Заявивший о том, что он не пользуется лифтом, чтобы не кормить российскую экономику латвийский депутат Имантс Парадниекс должен быть последователен и жить в холодной квартире, а также перестать есть горячую пищу. Такое заявление сделал мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич.

- Я бы порекомендовал коллеге-депутату продолжить эту логическую цепочку. Если ему не нравится использовать российскую энергию, а она присутствует, в общем-то, в каждом доме, то надо отказаться от всех электрических приборов, и не только в лифте не ездить, но и горячую пищу не есть, в холодной квартире жить, и так далее, — сказал Барташевич корреспонденту РИА «Новости» в кулуарах XXIII международного форума Фонда единства православных народов в Берлине.

По словам собеседника агентства, в Латвии используются лифты западного или белорусского производства.

- Я, как строитель, могу сказать, что среди последних объектов, которые у нас в Резекне сдавались, у нас не было лифтов из России, — подчеркнул Барташевич.

Ранее Парадниекс неоднократно публично делал русофобские заявления. В частности, он назвал «коммунистической отрыжкой на кириллице» вывеску «Ленинград» на одном из кафе в центре Риги.

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