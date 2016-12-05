Суд отказался прекращать дело против Навального

Ленинский суд Кирова отказался прекращать уголовное дело о хищении средств госпредприятия «Кировлес» на сумму 16 миллионов рублей, возбужденного в отношении оппозиционера Алексея Навального.

- Суд считает невозможным решение по ходатайству до оглашения обвинительного заключения, — цитирует «РИА Новости» слова судьи.

Ранее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, установившего, что политической подоплеки в деле нет, но было нарушено право Навального на справедливое судебное разбирательство.

В 2013 году Навальный был признан виновным в растрате имущества «Кировлеса» и приговорен к пяти годам условно.