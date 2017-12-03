США отказались участвовать в глобальном договоре о миграции

Власти США отказались от участия в глобальном договоре о миграции. Решение было объявлено постоянным представительством США при ООН.

«Сегодня миссия США при ООН проинформировала генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции», - цитируют «Известия» официальное заявление США.

В Вашингтоне подчеркнули, что положения договора не соответствуют миграционной политике США и принципам администрации главы государства Дональда Трампа.

Постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала решение: «Наши решения по иммиграционной политике всегда должны приниматься только американцами и исключительно для американцев. Мы решаем, как нам лучше защищать границы и кого допускать в страну».

14 ноября Апелляционный суд девятого округа США признал частичное вступление в силу миграционного указа президента Дональда Трампа. Гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада запрещен въезд на территорию США.

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